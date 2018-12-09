Erkan Sözeri: İlahi adalet yerini buldu diye düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası bir basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Sözeri, mağlubiyeti hak etmediklerini ve ilahi adaletin yerini bulduğunu kaydetti. Sözeri açıklamasında şunları söyledi:

“Adına yakışan bir tribün gösterisi ve adına yakışan sahada da bir müsabaka vardı. Futbolun bütün güzellikleri vardı sadece gol yoktu. Özellikle ilk yarıda biz lider gibi oynadık. Şampiyonluğa oynayan bir takım hüviyetindeydik. Çok sayıda pozisyonumuz var, 5-6 tane yüzde 100 gol pozisyonumuz var. İlk yarı maçı koparabilecek pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. Beklide sezonun en iyi futbollarından birisini ilk yarıda oynadık. İkinci yarıda da kötü başlamadık ama biraz dengeli gitti ve yağmur saha şartlarını ağırlaştırınca biraz daha dengeli oynamaya çalıştık. Son 10-15 dakikada verdiğimiz pozisyonlar bize yakışmadı çünkü stratejik bir maç oynuyoruz ve sonuçta 5 puan önde olan biziz. Skor olarak geride değiliz, niye bu kadar risk aldık? Onu da tekrara aramızda konuşup bu analizleri yapacağız. Ama bakıldığı zamanda Denizlispor’da ismi üzerine bir takımdı. Son 6 maçının 5’ni kazanıp birini berabere bitirmişti. Bu günde mağlup olmadılar, böyle bir takım ile oynadık. Denizlispor buraya mücadelesi ile hak ederek geldiğini gösterdi. Bizde hak ederek bu liderliği aldığımızı gösterdik diye düşünüyorum. Sonuçta stratejik bir maç oynadık. Aradaki puan farkını koruduk. Bu işin sezon sonunda ikili averajı, puan farkı, gol atıp ve yemesi var ve bunlara daha sonra çok önemli olacak. Bu anlamda kazanamasak da kaybetmedik de mantığı ile yola çıkacak olursak 1 puan kötü olmadı.”