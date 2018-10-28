Erkan Sözeri: 'Her maç bizim için özel ve final''

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Bolu Atatürk Stadyumun’da Gençlerbirliği, Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, taktiksel açıdan önemli bir maç olduğunu ifade ederek, “Her maç bizim için özel ama bu maçın özelinde hem sakatlarımız vardı. Nobre, Nadir gibi. O yüzden taktiksel açıdan bizim için çok kıymetli bir maçtı. Bunu sahaya nasıl yansıtırız onun da cevabını aramak için değerli bir maçtı. Ama verdiğimiz taktiği oyuncularımız çok iyi uyguladılar. Özellikle maçtan önce, oyunu biz yönetelim ve pas trafiğini biz yapalım, top bizde kalsın ve çabuk oyuncularımızla sonuca gidelim diye konuştuk. İlk 10 dakikada Ahmet’in ön direkten, bir de arka direkten kaçırdığı net gol var. Belki orada çok daha önce öne geçebilirdik. Ama hep sabırlı oynadık. Oyun disiplininden kopmadık. Dolayısıyla oyunu yöneten de biz olduk. Son dakikalarda belki biraz baskı yedik ama çok doğal. Tam da istediğimiz şekilde çok da güzel bir gol bulduk” dedi.

Oyuncularının yaşlı olduğu yönünde eleştiriler olduğunu belirten Sözeri, “Oyuncularım hep eleştiriliyorlar. 9 maçın 8’ini kazandılar bugüne kadar. Bugün 10 maçın 9’u oldu. Yaşlı, kaldıramaz diye eleştiriliyorlar. Özellikle bazı kesimler bunu söyledikçe benim oyuncularım kimlik savaşı veriyorlar. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yaşlı dediğimiz 37 yaşındaki Selçuk 11 bin 960 kilometre koşmuş. Espiri olsun diye 12’ye tamamlaması için 40 metre de ben attırdım. Dolayısıyla eğer böyle yaşlı oyuncu varsa kabulümüzdür. Böyle tecrübeli oyuncularla sonuca gidilir” şeklinde konuştu.