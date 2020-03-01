TFF 1. Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor’u 2-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri, 3 puanı almanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dileyerek, millet olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını aktardı.

Maçı değerlendiren Sözeri, oyuncularının üzerinde baskı olduğunu belirterek, "Maça iyi başladık ama üzerimizde çok baskı var. Menemen takımının kapalı oynayacağını biliyorduk ve özellikle mücadeleci bir takım olduklarını gösterdiler." dedi.

Kapalı oynayan takımlara karşı üretken olmaya çalıştıklarını ifade eden Sözeri, "Zaman zaman pas hataları oluyor ve oyuncularımız taraftarların olumsuz tezahüratlarından olumsuz etkileniyor. Golü devre biterken attık ve belki çok pozisyona girmeden iyi oynamadan attık bu çok önemli. İkinci yarı daha iyi işler yaptık ama oyuncuların üzerindeki baskı onları hataya sürüklüyor." diye konuştu.

Sözeri, önceki haftalarda oynadıkları maçlardan dersler çıkararak hareket ettiklerini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Biz hedefe oynayan bir takımız ve iç sahada kaybetmememiz gerekiyor. Bunun yolu da 1-0 bile olsa kazanmaktan geçiyor. En azından onu korumak istiyoruz. İbrahim Akdağ’a taraftarın gösterdiği tepkide, hayatım boyunca taraftar istedi diye oyuncumu çıkarmadım ama İbrahim’i tanıyorum. O dakikadan sonra bize faydası olmaz hatta zararı bile dokunur diye oyundan aldım. Bunların hepsi bizim oyuncularımız daha anlayışlı olmamız lazım. İbrahim üzerinden bir algı var. Benim olduğum yerde kimse hareket edemez, prensiplerimi çiğneyemez. Ben niye buradayım. Bu büyük saygısızlık ama bunlara da alışkınız."