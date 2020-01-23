Erkan Sözeri: Erzurum finale kadar!

Beşiktaş karşısında ilk maçı 3-2 kazanan ve rövanş karşılaşmasında da Vodafone Park’ta aynı skorla galip gelerek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri iddialı konuştu. “2 maç da güzel geçti. Ligde hedeflerimiz var, ciddi bir kadromuz var, kadro derinliğimiz de var. Bu nedenle kupada gidebildiğimiz yere kadar gidelim istiyoruz” diyen Sözeri, “Süper Lig takımlarında bile bizdeki kadro derinliği yok. Az süre alan oyuncular için de bir fırsat kupa maçları. Bizim ligimizde her takım bize karşı kapalı oynuyor. Ama Beşiktaş gibi ya da diğer Süper Lig takımları gibi takımlar oynamaya başladığı zaman, bizim de oyuncularımız kendi kalitesini gösterme fırsatı buluyor” dedi.

‘Kariyer oynamıyor’

Büyükşehir Belediye Erzurum olarak Süper Lig’e dönüş sinyalleri verdiklerini söyleyen Sözeri, “Sahada artık geçmiş ve kariyer oynamıyor. Şenol Güneş de bu durumu kanıtladı. Türkiye’de ve gurbette ne kadar yetenekli genç olduğunu kanıtladı. Futbolun artık bir mücadele işi olduğunu belirtirsek doğru sonuçlar içinde olduğumuzu görürüz” ifadelerini kullandı.