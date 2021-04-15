Erkan Sözeri: En kötü berabere bitirmemiz lazımdı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Bursaspor'a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yerleşim hatalarından dolayı goller yediklerini söyledi.

Çok fazla pozisyona girdiklerini ama atamadıklarını vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"En zorunu attık. Daha kolaylarını kaçırdık. Tabii Bandırmaspor gelecek sene bir plan yapıyor. Bütün oyuncularını görmek istiyor. Az süre alan oyuncularımıza da görev verdik. Oyunun kalan bölümlerinde yoruldular, oyundan aldık. Bazı oyuncularımız iyiydi bazıları standardın altında kaldı. Öne geçtiğimiz maçı kazanmamız en kötü berabere bitirmemiz lazımdı. Oyunun akan kısmında zaman zaman konsantrasyon eksikliğini yaşadık. Bursaspor gençleri de çok hata yaptı ama hatalarını toparlamak için çok mücadele ettiler, vazgeçmediler ve karşılığını aldılar. Tebrik ediyorum."



