Erkan Sözeri: Çok önemli bir fırsatı kaçırdığımızın bilincindeyiz

TFF 1. Lig'in 24. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu evinde zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri öne geçtikleri müsabakada bir avantaj yakaladıklarını, müsabakada verilemeyen penaltı pozisyonlarının bulunduğunu ve yedikleri ilk golün de ofsayt olduğunun söylendiğini belirtti.

Ligde VAR’ın olmamasının bu tarz puan kayıplarını arttırdığını ancak sonucu buna bağlamadıklarını bildiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir fırsatı kaçırdığımızın bilincindeyiz. Kazansaydık çok iyi olacaktı, bir seri yapmanın peşindeydik. Bunu artık sahamızda oynayacağımız Menemenspor maçında telafi etmek zorundayız. Vazgeçmeyeceğiz, çünkü her maç zorlu. Bugün bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Hedefimizde sapma yok, rakiplerimiz de puan kaybedecek, biz de bugün kaybettiğimiz için üzgünüz."