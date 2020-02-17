Erkan Sözeri: Buraya 3 puan için gelmiştik

TFF 1. Lig’de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-0 berabere kaldı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri maçın ilk 10 dakikasında 3-0, 4-0 olacak pozisyonlara girdiklerini ifade ederek mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Maalesef o pozisyonları değerlendiremezseniz, becerip içeri atamazsanız böyle kısır bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok üzgünüz. Buraya 3 puan için gelmiştik. 3 puan için geldiğimizi de oynadığımız oyun ve girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım gerçekten çok gayretliydiler ama bir takım daha ne kadar gol pozisyonuna girer maçı kazanmak için? Bu konuda eksikliklerimiz var ve devam ediyor. Çalışıyoruz da antrenmanlarda ama maalesef artık bunun adına stres mi beceri mi diyelim, kaybedilen 2 puan görünüyor bizim açımızdan."