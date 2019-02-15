Erkan Sözeri: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

Tetiş Yapı Elazığspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, ligde 4 haftadır kazanamadıklarını anımsatarak, ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maç sonunda yaptığı açıklamada, bugün kazanmak zorunda oldukları bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Maçtan önce çok gergindik, 4 haftadır kazanamamanın verdiği stres göründü. Ama çok şükür bugünü 3 puanla kapatmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyeti aldık. Elazığspor'a da başarılar diliyorum. 4 Haftalık süreçte asla vazgeçmemiz gerektiği yönünde bizlere kulüp başkanımız, yönetimiz ve taraftarımız destek verdi. Bugün kazandık, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.