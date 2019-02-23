Erkan Sözeri: Bu galibiyet taraftarımıza da hayırlı olsun

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadında ilk galibiyetini aldı. Ümraniyespor karşısında aldığı 2-1’iık galibiyetle puanını 47’ye yükselten Gençlerbirliği, maç fazlasıyla ligde 1. sırada bulunan Abalı Denizlispor’la liderliği paylaştı.

Maç sonrası basın toplantısına katılan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının oynadığı oyundan mutlu olduğunu ifade etti. Sözeri, “Zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Ümraniyespor, standardı, disiplini olan bir takım fakat şunu söyleyebilirim belki de sezonun en iyi maçını oynadık. Özellikle ilk yarıda. Bugün sadece galibiyet değil, iyi oyun da bizi mutlu etti. Özellikle oyuncuların hedefe giden pasları ve konsantrasyonları çok iyiydi. Oyun içinde merkezden ve kanatlardan birçok atak yaptık. Bugün girdiğimiz pozisyonlarla 3. golü bulabilsek rahatlayacaktık. Yediğimiz gol son 15 dakikayı stresli bir şekilde geçirmemize neden oldu. Taraftarımızın maça olan ilgisi beni mutlu ediyor. Bu galibiyet taraftarımıza da hayırlı olsun.'' dedi.