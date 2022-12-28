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Erkan Özdamar 5. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Sivasspor - Galatasaray maçının orta hakemi olarak atanan Erkan Özdamar, kırmızı-beyazlı takımın 5. kez maçını yönetecek.

28 Aralık 2022, Çarşamba 14:50 Son Güncelleme:
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Erkan Özdamar 5. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Erkan Özdamar, Sivasspor 'un 5. kez maçını yönetecek. Hakem Erkan Özdamar’ın düdük çaldığı geride kalan 4 müsabakada Sivasspor 1 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. 1 karşılaşma ise mağlubiyetle sonuçlandı.

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Özdamar bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Erkan Özdamar’ın yönettiği maçta son olarak bu sezon sahasında Hatayspor ile karşılaşmıştı.

Erkan Özdamar’ın yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Sivasspor: 2 - Denizlispor : 2

Yeni Malatyaspor: 0 - Sivasspor: 1

Altay: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Hatayspor: 2

(İHA)

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