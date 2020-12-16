Erkan Kamat, futbolculara prim müjdesi verdi

Bursaspor Kulübü’nden moraller yerine geldi. Zorlu bir süreçten geçen yeşil beyazlılarda, alınan peş peşe galibiyetler keyifleri yerine getirdi. TFF 1. Lig’de Samsunspor’u 3-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda da deplasmanda Göztepe’yi 5-4 mağlup eden Bursaspor’da futbolcuların primleri de arttı.

Maddi imkansızlıklar sebebiyle bu sezon transfer tahtasını açamayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil beyazlılarda, Başkan Erkan Kamat, futbolcuların isteğini kırmadı. Başkan Kamat, takım otobüsünden yaptığı açıklamada futbolculara şunları söyledi: “Akan gözyaşlarınıza kurban olurum. Gereği neyse yapacağız. Samsunspor primini 10 bine çıkardık. Bu maç için de bir 10 bin daha" dedi.

İHA