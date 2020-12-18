Erkan Kamat: Destekler büyük önem arz ediyor

TFF 1. Lig’de ve Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla devam eden Bursaspor’da Başkan Erkan Kamat açıklamalarda bulundu.

Başkan Kamat, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Bursasporlular; Göreve geldiğimiz günden bu yana şampiyon Bursaspor’umuzu ait olduğu Süper Lig’e taşımak üzere Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla birlikte büyük bir çaba sarf ediyoruz. Takımımız oynadığı futbolla taraftarlarımıza umut ve güven verirken, hem lig yarışında, hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda zirve iddiamızı da sürdürüyor. Bu süreçte teknik heyetimize ve futbolcularımıza tüm taraftarlarımızın vereceği destek ile birlikte finansal darboğazdan kurtulmak adına kulübümüze sağlanacak destekler büyük önem arz ediyor. Şunu özellikle belirtmeliyim ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın İbrahim Burkay koordinasyonunda bugüne kadar hep yanımızda olan ve bundan sonra da kulübümüze sahip çıkacağına inandığımız herkese bugüne kadar sağladıkları destekler için teşekkür ediyoruz. Kulübümüzü sportif ve mali açıdan arzu ettiğimiz seviyeye ulaştırmak adına, başta büyük taraftarımız olmak üzere iş dünyamızın, yerel yönetimlerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın Bursaspor’umuzun yanında olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bursa’nın ve Bursaspor’umuzun büyüklüğüne yakışır ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenen herkese saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.”

İHA