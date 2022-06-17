2017 yılından beri Galatasaray altyapısında antrenörlük yapan, U17 ve U19 takımlarında görev alan antrenör Erkan Ferin, Sarı Kırmızılı ekipten ayrıldı. 34 yaşındaki futbol adamı, 5 yıllık Galatasaray serüveni sonrası önümüzdeki sezondan itibaren Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak.

Galatasaray altyapısında yetişen Ferin, 2005 yılını Avrupa şampiyonu ve Dünya dördüncüsü olarak tamamlayan U17 Milli Takımı'nın kaptanlığını yapmıştı.

O dönem kadronun en büyük yıldızı olan Nuri Şahin'le beraber takım arkadaşı olan ve yakın dost olarak bilinen ikili, futbolculuk kariyerlerinin ardından teknik adamlık yolculuklarında da birlikte yürüyecek.

Galatasaray sonrası Orduspor, Beylerbeyispor, İstanbulspor, Sarıyeri, 1461 Trabzonspor , Kızılcahamamspor, 1922 Konyaspor, Bucaspor, Eyüpspor, Darıca Gençlerbirliği, Tepecikspor, Bozüyükspor, Somaspor, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece Belediyespor ve Feriköy formaları giyen Erkan, 29 yaşında futbol hayatına nokta koydu.

Henüz 34 yaşında olan ve futbol kariyeri sonrası antrenörlüğe başlayan genç isim, geleceği parlak teknik adamlar arasında yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibe yakın kaynaklar, Erkan Ferin'in Nuri Şahin'in ekibinde kendisini geliştirerek ilerleyen dönemde teknik direktörlük yapacağını ifade ediyor.