Hollanda Kupası finalinde pazar günü PSV ile karşılaşacak Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınında bu hafta çıkan haberlerde Manchester United'la anlaştığı yönünde çıkan haberlere yanıt vermeyen Hollandalı teknik adam, tüm odağının Ajax'ta olduğunu söyledi.

NTV Spor'un haberine göre basın toplantısında bir muhabarin, "Öncelikle Manchester United'daki yeni göreviniz için tebrik ederim. Bu konu hakkındaki sessizliğinizi açıklayabilir misiniz?" sorusuna ten Hag, "Çünkü Ajax'ta çalışıyorum. Kazanmamız gereken iki kupa var." yanıtını verdi.

"Final sonrası açıklama yapılacak"

İngiliz basınındaki haberlerde, Erik ten Hag'ın sözleşmesinin feshi için Manchester United'ın 1.7 milyon sterlin ödeme yapacağı ve Hollandalı antrenörün kupa finalinden sonra duyurulacağı ifade edilmişti.