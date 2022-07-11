Manchester United-Cristiano Ronaldo arasında ortaya atılan kriz iddialarıyla ilgili flaş gelişme... Kırmızı Şeytanlar'ın, Tayland ve Avustralya kamplarına ailevi sorunları olduğunu ileterek katılmayan CR7'nin takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. ManU'nun, Avrupa Kupaları'nda olmayacak olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma transfer olmak istediği yazılan Portekizli süperstar için Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag açıklamalarda bulundu.

İddialara son noktayı koymak isteyen Hollandalı çalıştırıcı, "Kişisel sorunlarından dolayı Cristiano Ronaldo bizimle değil. Biz bu sezon için Cristiano ile plan yapıyoruz. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Bu sorun ortaya çıkmadan önce onunla konuştum. Onunla gerçekten iyi bir konuşma yaptım, ama bu benimle onun arasında kalacak. Ama Cristiano satılık değil, onu söylemeliyim" dedi.

37 yaşındaki Ronaldo geçen sezon ManU formasıyla 38 maça çıkarken, 24 gol, 3 asistle oynadı.