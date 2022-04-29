Yaz transfer dönemini oldukça yoğun geçirmesi beklenen Manchester United, yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın önderliğinde transfer çalışmalarına başlamış durumda.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, Juventus'tan sezon sonunda ayrılacak olan 28 yaşındaki Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın transfer edilmesini istiyor.

Erik ten Hag'ın talebi doğrultusunda harekete geçen Manchester United, adaylar arasında en ciddi kulüp olarak gözükse de Arsenal, Tottenham ve Manchester City'de futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Juventus'a iyi şekilde veda etmek istiyor

Juventus ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Paulo Dybala'nın kendisine olan ilgilere rağmen önceliği ise İtalyan kulübüün başarısı. Arjantinli futbolcu yıllardır formasını giydiği Juventus'a mümkün olan en iyi şekilde veda etmek istiyor.

2015 yılından bu yana Juventus'ta oynayan Dybala, bu sezon 34 maçta görev alırken, 14 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.



