MENÜ

Erik ten Hag, Newcastle United'ı neden reddettiğini açıkladı

Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı neden reddettiğini paylaştı.

14 Kasım 2021, Pazar 19:16 Son Güncelleme:
- A +
Erik ten Hag, Newcastle United'ı neden reddettiğini açıkladı

Hollanda ekiplerinden Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Newcastle United'ın ilgisine rağmen kulüpten neden ayrılmadığını açıkladı.

ESPN' de yer alan habere göre Newcastle United'ı neden reddettiğini açıklayan Erik ten Hag, Ajax'ta mutlu olduğunu belirterek, "Ajax'ta mutluyum. Koşullar iyi. İyi bir yönetim ve çok iyi personeller var. Unutmamak gerekir ki, esnek olan çok iyi bir oyuncu grubum var." ifadelerinde bulundu.

Hollandalı teknik adamla Manchester United'ın da ilgisinin bulunduğu iddia edilenler arasında yer alıyor.

İlgili Haberler
Liverpool'a Arsenal maçı öncesi 3 şok birden


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...