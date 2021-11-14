Hollanda ekiplerinden Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Newcastle United'ın ilgisine rağmen kulüpten neden ayrılmadığını açıkladı.

ESPN' de yer alan habere göre Newcastle United'ı neden reddettiğini açıklayan Erik ten Hag, Ajax'ta mutlu olduğunu belirterek, "Ajax'ta mutluyum. Koşullar iyi. İyi bir yönetim ve çok iyi personeller var. Unutmamak gerekir ki, esnek olan çok iyi bir oyuncu grubum var." ifadelerinde bulundu.

Hollandalı teknik adamla Manchester United'ın da ilgisinin bulunduğu iddia edilenler arasında yer alıyor.

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