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Erik ten Hag, Harry Maguire'ın Manchester United'ın kaptanı olarak kalacağını açıkladı

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, takım kaptanlığının Harry Maguire'dan alınacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Hollandalı çalıştırıcı, İngiliz stoperin Manchester United'ın kaptanı olarak kalacağını dile getirdi.

12 Temmuz 2022, Salı 00:54 Son Güncelleme:
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Erik ten Hag, Harry Maguire'ın Manchester United'ın kaptanı olarak kalacağını açıkladı

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag, takım kaptanlığının Harry Maguire'dan alınacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

The Athletic'te yer alan habere göre Erik ten Hag, Harry Maguire'ın Manchester United'ın kaptanı olarak kalacağını açıkladı.

Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland'da Liverpool ile oynayacağı maç öncesi konuşan Hollandalı teknik adam, iddiaların aksine takımın kaptanı olmaya devam edeceğini şu sözlerle belirtti: "Kaptan Harry Maguire. Tabi ki tüm oyuncuları tanımak zorundayım ama o mevcut kaptan ve birçok başarıya imza attı."

Bruno Fernandes ve David de Gea iddiaları

Erik ten Hag'ın Manchester United'n başına geçmesinin ardından, Bruno Fernandes veya David de Gea'yı takımın yeni kaptanı olarak düşünebileceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. Hollandalı çalıştıcı bu açıklamasıyla haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmiş oldu.

2019 yılında Manchester United'a transfer olan İngiliz stoper, Ashley Young'ın Old Trafford'dan ayrıldığı Ocak 2020'den bu yana takımın kaptanlığını yapıyor.

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