Erik kaç kalori? Erik besin değeri...

Çok fazla meyve ve sebze yiyen insanların kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha düşük olduğu belirlenmiştir. Meyve ve sebzeler genellikle yağ oranı düşük ve lif bakımından zengindir, ancak daha da fazlası vardır.

Erik kaç kalori?

1 tane orta boy erik 9 kaloridir. Eriğin boyutu büyüdükçe kalori miktarı da artar. 1 tane iri erik 19 kaloridir. Bilim adamları eriğin faydalarının bir kısmının vücudumuzu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı savunan maddelerden geldiğini keşfetmiştir. Kalp hastalığı, kanser, Alzheimer hastalığı, inme, alerji, kronik yorgunluk ve genel olarak yaşlanma gibi 60 farklı hastalık ile ilişkili olduğu bilinmektedir.

Erik besin değeri

100 gram eriğin içinde 0.7 gram protein bulunur. Proteinler sağlıklı ve dengeli beslenme için gereklidir. Önerilen günlük doz, 1 kg vücut ağırlığı başına 0.8-1 g proteindir.

100 gram eriğin içinde 9.92 gram şeker vardır. Bu, bir elmanın içinde bulunan şekerden yaklaşık 5 gram daha azdır. 9.92 gramın içinde glikoz, fruktoz, galaktoz, sükroz, laktoz, maltoz ve trehaloz dahil toplam şeker miktarı verilmiştir. Şeker, ağırlıklı bir diyet metabolik işlev bozukluklarına neden olabilir.

100 gram eriğin içinde 0.17 mg demir vardır. Demir, vücudun demir rezervinin yaklaşık üçte ikisini kaplayan hemoglobinin içinde bulunur.

100 gram eriğin içinde 0.28 gram lipid vardır. Lipidler sağlıklı ve dengeli beslenme için gereklidir. Enerji sağlarlar. Ayrıca hormonların ve hücre zarlarının üretiminde önemli bir rol oynarlar. Lipidler, aynı zamanda besinlerin ve yağda çözünen vitaminlerin emilmesinde önemli bir rol oynarlar.

Erik beslenme

100 gram eriğin içinde 1.57 gram sükroz bulunur. Sofra şekeri olarak da bilinen sükroz, glikoz ve fruktozdan oluşur. Sükroz kaloriler açısından zengindir, ancak besin değeri yüksek değildir.

100 gram eriğin içinde 5.7 gram glikoz bulunur. Kan şekeri olarak da bilinen glikoz, ana enerji kaynağıdır.

100 gram eriğin içinde 3.07 gram fruktoz bulunur. Meyve şekeri olarak da adlandırılan fruktoz, doğrudan kan dolaşımına emilen bir monosakkarittir. Çok fazla fruktoz tüketmek yüksek tansiyona neden olabilir.

Erik besin içeriği

Kurutulmuş erik antioksidan bakımından zengindir. Lif, diğer vitaminler ve harika tat, kuru erikleri sağlıklı bir yaşam tarzı için akıllı bir atıştırmalık yapar. Kuru erik lif bakımından zengindir, uzun süredir kolorektal kanser, kardiyovasküler hastalık, meme kanseri, diyabet ve divertiküler hastalık riskini azaltmada yararlı olduğu bilinmektedir. Kuru erik, gerekli bir besin olan iyi bir A Vitamini kaynağıdır. A vitamini, birçok kansere karşı koruyucu olarak ilişkili antioksidan aktiviteye sahiptir.

Kurutulmuş Erik konsantre iyiliktir. Kuru erik, kanser riskini azaltmak için büyük bir lif kaynağıdır. Kuru erik aynı zamanda iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini, sağlıklı cilt, saç ve uygun kemik gelişimi için önemlidir. Eriğin içinde bulunan potasyum gerekli bir elektrolittir.

Demir ise sağlık kırmızı kan hücreleri için gereklidir. Eriğin içinde bulunan C vitamini kemiklerin, kasların, kan damarlarının, dişlerin gelişimi için önemlidir. Eriğin içinde folik asit de bulunur. Folik Asit, metabolizma regülasyonu için gerekli, kalp hastalığı ve felce karşı korumaya yardımcı olur.



