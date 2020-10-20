Eric Mika: Deplasmanda oynamak her zaman zordur

7DAYS EuroCup'ın dördüncü haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ne konuk olmaya hazırlanan Partizan'ın önemli isimlerinden Eric Mika, karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini ifade eden Mika, "Özellikle deplasmanda oynayacağımız için zor bir maç bekliyorum. Bilindiği üzere istediğimiz gibi sonuçlanmayan iki deplasman maçı oynadık. Taraftarlar olsun ya da olmasın deplasmanda oynamak seyahat nedeniyle her zaman zordur. Önceki maçlardan ders aldığımızı ve de bu maçı alacağımızı umuyorum" dedi.