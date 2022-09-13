Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor

Katar ekiplerinden Lekhwiya'da teknik direktörlük yaparken 2012 yılında beyin kanaması geçiren Belçikalı teknik adam Eric Gerets sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yaptı.

BEYİN KANAMASINI TAKIM DOKTORU FARK ETTİ

Galatasaray ’ın eski teknik direktörü Eric Gerets o dönem geçirdiği beyin kanamasıyla ilgili aptığı açıklamada; 'Bir sabah kalktığımda sağ bacağımda ağrı hissettim. Takım doktoruna göründüm. Bir ambulans çağırarak beni hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiğim anlaşıldı. Belçika’ya gitmek istedim ama mümkün olmadı. Gitmeden 3 hafta beklemem gerekti.' demişti.

GERETS: 'HER GEÇEN GÜN SAĞLIĞIM KÖTÜYE GİDİYOR'

67 yaşındaki teknik direktör Fransız basınına yaptığı açıklamada sağlığıyla ilgili bilgi verdi. Gerets, 'Her geçen gün sağlığım biraz daha kötüye gidiyor gibi hissediyorum. Bedenim eskisi gibi değil. Dengemi korumakta zorlanıyorum ve günde birkaç kez düşüyorum. Yüzümü günde 10 kez bir yerlere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım.' ifadelerini kullandı.

2015'TE EMEKLİ OLDU

2015 yılında teknik direktörlük kariyerine nokta koyan Belçikalı çalıştırıcı, “Artık tamamen bıraktım. Sağlık sorunlarım nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldım” açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY'LA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Avrupa Kupası kazanan ilk Belçikalı futbolcu unvanının da sahibi olan Gerets, 2005-2007 yıllarında Galatasaray takımını çalıştırmış ve Süper Lig ’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

(Milliyet)