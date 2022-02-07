Eric Dina Ebimbe kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Tam adı Eric Junior Dina Ebimbe olan Paris Saint-Germain altyapısında yetişen genç futbolcu, 21 Kasım 2000'de Fransa'nın Stains kentinde dünyaya geldi.

Orta saha ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Ebimbe 2019-2020 sezonu başında A takıma yükseldi.

Aynı sezonun başında Le Havre'a kiralanan Ebimbe 1 sezon burada kiralık olarak forma giydi. Ligue 2'de çıktığı 25 maçta 3 gol 1 asistle oynayan genç futbolcu daha sonra Dijon'a kiralandı.

Burada da çıktığı 31 maçta 1 gol 1 asistlik performan sergileyen Kamerun asıllı Fransız futbolcu bu sezon Paris Saint-Germain ile 12 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

Dina Ebimbe'nin daha fazla forma şansı almak istemesi nedeniyle başka bir kulübe kiralık olarak gitmek istediği ifade edildi. 21 yaşındaki futbolcunun PSG ile olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek.



