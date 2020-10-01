Eric Dier: Doğa beni çağırıyordu...

İngiltere'de flaş bir olay yaşandı. Lig Kupası'nda Tottenham, penaltılar sonucunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek tur atlasa da maça bambaşka bir olay damga vurdu. 76. dakikada Tottenhamlı Eric Dier, tuvalete gitmek zorunda kaldı. Hocası Jose Mourinho ise onu sahaya geri getirdi. Portekizli çalıştırıcı, "Bir futbolcu 48 saatte bir yeni bir maça çıkmamalı, bu yasaklanmalı" dedi. Dier ise, "Mourinho, tuvalete gitmemden pek memnun değildi ancak yapabileceğim bir şey yoktu. Doğa beni çağırıyordu" yorumunu yaptı.