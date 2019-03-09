Manchester United'ın kendi evinde 2-0 yenildiği maçın rövanşında Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin yankıları hâlâ sürüyor.

Kırmızı Şeytanların efsanevi isimlerinden Eric Cantona, resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar'a göndermede bulundu.

Eski Fransız futbolcu, Neymar hakkında "Tıpkı barbekü gibi. Güneşin açmaya başladığı baharda ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. Cantona ile Neymar'ın babası arasında PSG-ManU mücadelesi sonrası bir gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler