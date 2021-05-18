Eric Cantona Hall of Fame seçildi

İngiliz devi Manchester United'ın efsane futbolcusu Eric Cantona'ya Premier Lig'den büyük onur.

Eski Fransız futbolcu, Premier Lig'in Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edildi. Cantona, Hall of Fame'e seçilen üçüncü futbolcu oldu. Geçtiğimiz ay Arsenal efsanesi Thierry Henry ile Newcastle'nin eski yıldızı Alan Shearer, Onur Listesi'ne seçilen ilk futbolcular olmuştu.

5 yılda 5 Premier Lig şampiyonluğu

1992-1997 yılları arasından Ledds United ve Manchester United ile Premier Lig'de boy gösteren 54 yaşındaki efsane futbolcu, 5 yılda Leeds'te 1 ve Manchester United'da da 4 olmak üzere 5 şampiyonluk yaşamıştı.