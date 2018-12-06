Eric Abidal, Fenerbahçe’nin maçına neden geldi?

Fransız futbol adamı Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb’le oynadığı maçı izledi.

El Mundo Deportivo gazetesine göre Abidal’in hefefinde bir tek oyuncu vardı; o da Zagreb takımının orta saha oyuncusu Dani Olmo’ydu.

Barça geçen yaz da oyuncuya talip olmuştu, ancak Dinamo yönetimi o dönem için satmama kararı aldı. Katalanlar oyuncunun transferi konusunda kararlı. Ayrıca Avrupa’nın 4 büyük liginden takımlar da Dani Olmo’yu istiyor.

Talip olan takımların arasında Valencia, Borussia Dortmund ve AC Milan da yer alıyor.

Bazı kaynaklar Eric Abidal’in Arda Turan’la birebir görüşmek için İstanbul’a geldiğini söylese de Katalan basını ziyaretin Olmo için olduğu konusunda ısrarcı. (Ajansspor)