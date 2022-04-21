Erhan Ernak: “Evimizde çok daha erken sonuca gideceğiz”

FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia ile karşı karşıya gelen ve salondan 72-69’luk galibiyetle ayrılarak ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj sağlayan Bahçeşehir Koleji’nde Başantrenör Erhan Ernak karşılaşmanın ardından konuştu.

Daha farklı kazanabileceklerini söyleyen Ernak, “Daha farklı kazanabilirdik. Ama 80 dakikalık bir maç olarak görüyoruz bu eşleşmeyi. Birçok farklı şey denedik. Evimizde güvenli olacağımız ve evimizde silah olarak rakibimize karşı kullanabileceğimiz şeyler denedik. Bazı şeyler iyi oldu, bazı şeyler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yine de deplasmanda, bu sezon evinde maç kaybetmemiş bir takımı yenmeyi başardık. Ben ce bu önemli bir direnç noktası. Evimizde çok daha özgüvenli, çok daha planlı ve çok daha erken sonuca gideceğimize eminim” dedi. Takımda 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaşması hakkında da konuşan Ernak, “Sezon başından bu yan hedefimiz buydu. Takımımızı bir oyuncunun omzuna yüklemek yerine paylaşan bir takım oluşturmak istemiştik. Yolun sonunda geldiğimiz noktadan mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.

BOLOGNA (İHA)