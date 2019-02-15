Erhan Altın: Zamana ihtiyacımız var

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2- 1 kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, ”Bu ligin en iyi takılarından biriyle oynadık. Süper Lig ayarında bir takımla oynadık. Dört haftadır olumsuzluk yaşayan bir takımdan biz de puan alabilirdik. İki gündür takımla birlikteyim, yetenekli oyuncularımız var. Zamana ihtiyacımız var. Transferin son gününde transfer edilmiş oyuncular var. İnşallah zamanla takım iyi olacak. Antalya’ya kampa gideceğiz. Kampta çalışarak bunun üstesinden geleceğiz. Uyum sürecini fazla puan kaybı yaşamadan atlatmak istiyoruz. Daha sonra daha iyi olacağız” diye konuştu.