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Erhan Altın: Elazığspor’u ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, Abalı Denizlispor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

02 Mart 2019, Cumartesi 22:56
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Erhan Altın: Elazığspor’u ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Abalı Denizlispor, Şanlıurfa'da Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, maç boyu rakiplerine fazla pozisyon verdiklerini ifade etti. Altın, "Geriye düştüğümüz maçta toparlanmaya çalıştık. İkinci golü de bulup beraberliği sağlayabilirdik ama olmadı. Milli maç arasına kadar kalan 2 maçı da kaybetmeden atlatırsak hedefimize ulaşırız. Bu maçtan ders alıp Elazığspor’u ligde tutabilmek için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi. 

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