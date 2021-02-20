Futbol, dünya genelinde popülerliğini koruyan spor dallarından bir tanesidir. Futbolcularda bu sporu gerçekleştiren oyunculara veren isimdir. Futbol hem spor hem de bir takım oyunudur. Yıllardır ilgiyle takip edilen futbolun, oyuncuları da merak edilenler arasındadır. Ergün Penbe eski Türk futbol oyuncularından biridir. Uzun zamandır bu spor dalında kendini gösteren Ergün Penbe, başarıları ile adından söz ettirmeyi başarmıştır. Futbolcu olarak kariyer hayatında toplamda 1 kez kırmızı kart yiyen oyuncu, Türkiye Milli Futbol Takımı'nın dünya 3.lüğü aldığı dönem kadrosunda yer almıştır. Ayrıca 2000 yılında UEFA kupası final maçında Arsenal'e karşı attığı penaltı golü ile takımına kupayı kazandırmada büyük bir yardım sağlayarak hafızalara kazınmıştır.

Ergün Penbe kimdir, nereli?

Ergün Penbe, Zonguldak doğumlu bir futbolcudur. Zonguldak doğumlu olan futbolcu aslen de Zonguldak'lıdır.

Ergün Penbe kaç yaşında?

Birçok maçta forma giyerek kendini göstermeyi başarmış olan ve başarısını kanıtlayan Ergün Penbe, 17 Mayıs 1972 doğumludur. Uzun yıllardır futbola gönül veren oyuncu şimdi 48 yaşındadır.

Ergün Penbe'nin boyu kaç?

Futbolcular hakkında en çok merak konusu olan bir kriterde boylarıdır. Sahada boylarına göre de bazen görevi belirlenen futbolcuların boyları her zaman merak edilir. Ergün Penbe'nin boyu ise 1.76 metredir.

Ergün Penbe hangi takımlarda oynadı?

Ergün Penbe, toplamda 18 yıllık futbol kariyer hayatında 4 takımda forma giymiş ve sahalara çıkmıştır. Pozisyon olarak defans oyuncusu olup adından en çok Galatasaray takımında söz ettirse de şu takımlarda da yer almıştır.

-1990-1992 Kilimli Spor

-1992-1994 Gençlerbirliği

-1994-2007 Galatasaray

-2007-2008 Gaziantepspor

Ergün Penbe futbolu ne zaman bıraktı?

Kariyer hayatını 2008 yılında futbolculukta sonlandırmıştır Ergün Penbe sonrasında futbolla ilgisini kesmeyip teknik direktör olarak bu alanda devam etmektedir. Ancak 2021 yılında aktif olarak bir takımda futbol oynamamaktadır. Son maçına 2008 yılında Gaziantepspor takım oyuncusu olarak çıkmıştır.

Futbol oyuncularının maaşı en çok merak edilen konu olsa da bu durum genellikle gizli tutulmaya çalışılır. Ancak transfer ücretleri hem medya da olsun hem kulüpler tarafından duyurulur. Uzun yıllardır futbolculuğu bırakan Ergün Penbe şu an güncel olarak bir takımda oynamadığı için maaşı bilinmemektedir. Kayıtlara geçen toplam transfer ücretine bakacak olursak toplamda 650 bin € civarıdır.

Ergün Penbe hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

2008 yılında futbolcu olarak devam ettiği kariyer hayatına son veren ünlü futbolcu Ergün Penbe, daha sonra yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak devam etmiştir. Halen aktif olarak teknik direktörlük yapmaktadır.

İlk olarak Gaziantepspor'dan 2008 yılında ayrılan futbolcu Hacettepe'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Yine aynı takımda 2009 yılında teknik direktör olarak geçişte bulunmuştur. 2010 yılında ise Hacettepe ile vedalaşıp Mersin İdmanyurdu'na geçiş yapmıştır. Aynı yıl içerisinde Kartalspora ve sonrasında 2011 yılında Kayseri Erciyesspor'da devam etmiştir. 2012 yılında Giresunsporla yoluna devam eden Ergün Penbe 2013 yılında buradan da ayrılıp bir süre kariyerine ara vermiş sonrasında 2017 yılında İnegölspor ile yeniden direktörlüğe başlamıştır.

Şu an aktif olarak 2019 yılında aldığı Tarsus İdmanyurdu ile çalışmaktadır. Burada sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılında dolmaktadır.

Ergün Penbe'nin kaç golü var?

Profesyonel kariyer hayatı boyunca 4 ayrı takımda yer alan futbolcu Ergün Penbe, her takımda büyük başarı göstermiştir. Kilimlispor'da 50 maçta forma giyen oyuncu 6 gol atmıştır. Gençlerbirliği'nde 57 maça çıkmış, 3 gol atmıştır. Galatasaray'da 304 maçta sahaya çıkarak 10 gol atmıştır. Son olarak bulunduğu Gaziantepspor'da 17 maça çıkan futbolcu bu takımda hiç gol atamamıştır.