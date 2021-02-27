Özellikle sosyal yaşamdan uzaklaşmış ve asosyal hale gelmiş kişiler için, birebir yapılacak tedavi yöntemleri kapsamında ergoterapist büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda daha çok popüler olan ve günümüzün önemli meslek grupları haline gelmiş olduğunu dile getirmek mümkün. Belli başlı yöntemleri el almak suretiyle insanlara birebir olarak yardımcı olan ergoterapistler, kişinin yeniden pozitif bir bakış açısı yakalaması adına destek sağlamaktadır. O yüzden birçok kişinin de ergoterapist hakkında bilgi almaya ve bu mesleği nasıl yapacağına dair öğrenmeye çalıştığını söylemek mümkün.

Ergoterapi nedir?

Birey odaklı terapi uygulayan sağlık mesleğine ergoterapi denmektedir. Özellikle gün içerisinde pek çok farklı aktivite ile beraber günlük yaşantıya katılabilmesi için, kişiye yapılacak olan profesyonel psikolojik destek olarak da dile getirmek mümkün. En önemlisi herhangi bir hastalık nedeninden dolayı kendini sosyal yaşamdan uzaklaştırmış insanlara bu konuda destek sağlanır.

Ayrıca kültürel açıdan da kendimi dışlanmış hisseden insanların yeniden topluma kazandırılması konusunda, ergoterapist psikolojik olarak tedavi yöntemleri uygular. Sağlık fakülteleri üzerinden ilgili bölümler kapsamında mezun olan kişilerin bu mesleği yapacağını söylemek mümkün. Profesyonel anlamda hayatın dışında kalmış kişiler için ciddi anlamda verilen destek olarak ergoterapi ön plana çıkıyor.

Ergoterapi hangi durumlarda uygulanır?

Bireysel açıdan belli başlı bazı problemler karşısında, ergoterapi ilgili kişiye uygulanır.

- Kendini toplumdan dışlanmış hissetmek

- Gün içerisindeki farklı aktivitelere katılmama durumu

- Günlük yaşantıyı ayak uyduramama

- Herhangi bir hastalık nedeniyle hayattan kopmak

- Kültürel nedenlerden dolayı kişinin kendisini dışlanmış hissetmesi

- Yaşanan şok bir olay nedeniyle özgüven kaybı

- Korku ve panik

- Çocuklukta yaşanan ya da farkı zamanlarda meydana gelen travmatik olaylar

Bu gibi durumlar söz konusu olduğu zaman ergoterapi tedavi uygulaması ele alınır. Konusunda uzman olan ve lisans sağlık mezunu ergoterapist olarak bu hizmeti sağlar.

Ergoterapist ne iş yapar?

Ergoterapistler hem iş hem de sosyal yaşantı kapsamında kişiye destek olan uzmanlardır. Tabii bu destek psikolojik olarak öne çıkar ve ele alınarak uygulanır. Özellikleri kişinin günlük rolünde yaşanan problemler karşısında, ergoterapist görev alır ve bu rolün en üst noktaya çıkarılması için farklı çalışmalar gerçekleştirir. Bu bağlamda ergoterapist ile beraber ergoterapinin belli başlı bazı görevleri bulunur.

- Kişileri tekrar aktif yaşama kazandırmak.

- Yaşam kalitesini daha yüksek noktaya çıkarmak.

- Yaşanabilecek olası bağlılık durumlarını minimum seviyeye çekmek.

- Yeniden sosyal yaşantıya dönüşü sağlamak.

- Özgüven kaybını ortadan kaldırmak.

Bu ve benzeri sorunlar karşısında çözüm yöntemleri ergoterapist kontrolü altında ele alınır. Böylece bireyin yaşadığı kişisel sorunlar ile beraber psikolojik problemler karşısında, bu mesleğin getirdiği çalışmalara bağlı olarak planlama yapılır. Ele alınan planlama uzman ergonomist bünyesinde, belli başlı bazı aşamalar ve uygulamalar kapsamında ilgili kişiye uygulanır.

Ergonomist olunması için gereken eğitimler nelerdir?

Ergoterapist olmak için üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi kapsamında sağlık fakültelerinin ergoterapi bölümünden mezun olmak gerekir. Bu bölüm kapsamında belli başlı bazı dersler ve psikolojik eğitimler sağlanır. Bu doğrultuda fizyoloji, anatomi, nöroanatomi, sosyoloji ile psikoloji gibi birçok farklı ders ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda sanat ve Felsefe gibi derslerinde alınması ile beraber, hastaya karşı yapılacak olan yaklaşım çok daha etkili hale gelir. Mutlaka sağlık fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden mezun olarak belli bir tecrübe edinmek gerekmektedir. Bu tecrübe stajyer olmak suretiyle başlayarak farklı yerlerde ve değişik uzman ergonomist güvencesi altında yapılır.

Ergoterapist olabilmek için gereken nitelikler nelerdir?

Ergoterapist olabilmenin temelinde öncelikle sağlık fakültelerinden lisans mezunu olmak gerekir. Ancak sadece bununla sınırlı kalınmaz. Aynı zamanda kişinin bireysel olarak belli başlı bazı niteliklere sahip olması gerekir. Özellikle maddi kazancın ötesinde, mesleki ahlak ile beraber insan sevgisi ve bu işi tutku ile yapacak bir nitelik ön plana çıkmalıdır. Türkiye'de de yavaş yavaş gelişmeye başlayan ergoterapist, farklı üniversitelerdeki sağlık fakülteleri kapsamında ilgili bölümlerden mezun olunarak yapılmaya başlandı. Tabii alınan eğitim ile beraber aynı zamanda güçlü insan ilişkileri, empati yeteneği ve daha birçok farklı bireysel becerinin de yine bu meslek için önemli nitelikler arasında yer aldığını söylemek mümkün.