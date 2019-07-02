Ergin Keleş'in yeni durağı Menemenspor

Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, tecrübeli golcü Ergin Keleş'le prensipte anlaşma sağladı.

02 Temmuz 2019, Salı 18:08
- A +
Ergin Keleş'in yeni durağı Menemenspor

Transferde Sırbistan'ın Novi Pazar takımında görev yapan stoper Jasmin Trtovac ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor'un tecrübeli golcü Ergin Keleş'le prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. 

Geçen sezonu Giresunspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Ergin Keleş, Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Adanaspor, Gazişehir, Adanaspor ve Sivasspor'da oynadı. Ergin Süper Lig'de 124 maçta 15, 1'inci Lig'de ise 162 müsabakada 41 gol atmayı başardı. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...