Giresunspor’un forvet oyuncusu Ergin Keleş, Trabzonspor’un efsanesi Özkan Sümer’den 19 yıl önce geri getirme şartıyla aldığı kitabı teslim etti.

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Adanaspor, Gazişehir, Sivasspor ve son olarak Giresunspor formalarını giyen Ergin Keleş, bordo-mavili kulübün her kategorisinde yer alan efsane isim Özkan Sümer’den 19 yıl önce geri getirmek şartıyla aldığı Marlo Morgan’ın, 'Bir Çift Yürek’ adlı kitabını teslim etti.

Bir otelin lobisinde buluşan ikilinin o anlarını Ergin Keleş, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadelerini kullandı:

"'Okuduktan sonra geri getirmeyi unutma' dediğinde ve elime Marlo Morgan’ın kitabını verdiğinde 13 yaşındaydım. 'Profesyonel olmak ister misin?' diye sorduğunda ise 15 yaşında. Büyük bir deryadır Özkan Sümer, çok uzun bir aradan sonra bugün görüştük hocamla ve elbette ders niteliğinde sözlerini dinledim. 'En yanlış insandan dahi öğreneceğin şeyler vardır. Yanlışın ne olduğu gibi mesela', 'Kendin olmaktan vazgeçtiğinde olabileceğin tek şey kalır. Yok olmak'. Aradan 19 yıl geçmiş olmasına rağmen kitabı geri getirmeyi unutmadım."

İHA