Ergin Kaya: Şampiyonluk ve başarı Halkbank’ın genetiğinde var

Halkbank Spor Kulübü Başkanı Ergin Kaya, başkent takımının voleybolda faal kulüpler içinde en çok şampiyonluk yaşayan kulüp olduğunu söyledi.

Ergin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon altyapıdan yetişen genç sporculara güven esasına dayanan ve mücadele etmeyi seven bir kadro kurduklarını belirterek, "Balkan Kupası şampiyonluğu ve CEV Challenge Kupası’nda güçlü takımlara karşı elde ettiğimiz başarılı sonuçlar memnun ediciydi. Ancak galibiyet sayısı averajıyla ilk 4 dışında kalmamız bizim için elbette üzücü oldu." dedi.

Halkbank’ın sportif kültürünün şampiyonluk hedefine odaklanmalarını kaçınılmaz kıldığını vurgulayan Ergin Kaya, "Biz buna kulübümüzün ’genetiği’ de diyoruz. Bu hedef için, takım felsefesine uyumlu bir kadro kurmayı en ön sıraya koyuyoruz. Sezon öncesinde, hedeflediğimiz voleybol anlayışına hem sportif olarak, hem de karakter olarak en uygun sporcuları araştırıyor ve nokta bazlı transferler yapıyoruz. " diye konuştu.

Başkent kulübünün altyapısını yeniden organize ettiklerini aktaran Kaya, "Gençlerimize yatırım yapıyor, onların aidiyet duygusu ile A takıma yükselmesi için büyük çaba harcıyoruz; Türk çocuklarına spor yaptırma sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa’da rakipler zorlu, yol uzun"

Ergin Kaya, çok yükseğe koydukları başarı çıtasını aşmak için zorlu bir mücadele içinde olacaklarını dile getirdi.

"Halkbank, yaşayan kulüpler içinde en çok şampiyonluk yaşayan kulüptür. Şampiyonluk ve başarı genetiğimizde var." diyen Kaya, "Rakiplerimize büyük saygı duymakla birlikte, bu senenin şampiyon takımı olmak istiyoruz. Türkiye Ligi ve Avrupa’da rakipler zorlu, yol uzun. Gelişme sinyalleri veren yeni kadromuzla ipi göğüslemek istiyoruz. Halkbank camiası bu sorumlulukla kenetlenip takımının yanında yürüyecektir." ifadelerini kullandı.

Halkbank’ın geçmişten bu yana kaliteli oyuncuları ve antrenörleri Türkiye’de izlettirdiğine dikkati çeken Kaya, "Onlarla başarılar elde etmiş şampiyon bir kulübüz. Şampiyon bir kadro değil, şampiyon karakterli bir takımız." diye konuştu.

Geçen sezonun tüm spor branşları için tatsız geçtiğini dile getiren Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni sezon öncesi Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonaları, Türk voleybolu için çok parlak bir dönem oldu. Voleybol Federasyonumuzun milli takımlar ile ilgili stratejik ve sürdürülebilir yönetim becerisi, ülkemizi dünyanın en önde gelen voleybol ülkelerinden biri haline getirdi. Kadınlar grubundaki artık gelenekselleşen başarının yanında erkek voleybolu alanındaki yükseliş de çok dikkat çekici bir seviyeye ulaştı."