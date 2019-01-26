THY Euroleague’in 20.haftasında Anadolu Efes’in, Real Madrid’e deplasmanda 92-84 kaybettiği maçtan sonra coach Ergin Ataman, karşılaşmanın başlama saatiyle ilgili eleştiri de bulundu.

‘Euroleague’e buradan bir mesaj’ diyerek sözlerine başlayan Ataman şunları söyledi: Ben ve oyuncularım için bu saatte bu maçı oynamak adaletsizlik. Şu an Türkiye’de saat 01:00’i geçti. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Bizim için bu saatte oynamak çok zor”. Lacivert-Beyazlılar’ın 7. mağlubiyetini aldığı mücadele TSİ 23.00’te başlamıştı.