33 yaşındaki Macvan’ın röportajı içerisinde en ilginç kısımlardan birisiyse Ergin Ataman ile ilgili olanıydı. 2012’den 2014’e kadar Galatasaray ‘da forma giyen Macvan, başarılı basketbol koçuyla birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.





Milan Macvan: "Ergin Ataman'la aynı ölçüde iletişim kurmak mümkün değil"

Ergin Ataman’ın koçluk tarzını anlatan Milan Macvan, onunla neredeyse hiçbir iletişiminin olmadığını açıkladı: “Tuhaf biri. Kötü değil, oyuncularına özgürlük sağlıyor ama onlarla pek konuşmuyor. Onunla aynı ölçüde iletişim kurmak mümkün değil. Sadece “merhaba-merhaba”. Tam iki yıl geçirdim (Galatasaray’da.) Bana sadece bir kez bir şey sordu. O zaman da burnum kırılmıştı ve ameliyat olmuştum. Geri döndüğüm zaman ‘Nasılsın, yarın oynayabilecek durumda mısın ?’ diye sordu. Muazzam biri. Mesele; bir takımı bir araya getirmek, patrondan para koparmak ve 30 milyonu harcamak olunca burnu çok iyi koku alıyor.”

Vasilije Micic: "Ataman ve ben neredeyse hiç konuşmuyoruz"

Kısa zaman önce Anadolu Efes‘in yıldız oyuncusu Vasilije Micic de benzer açıklamalarda bulunmuştu: “Dürüst olmak gerekirse, Ataman ve ben neredeyse hiç konuşmuyoruz. Zaten birlikte beşinci yılımız ve öyle bir ilişki kurduk ki, ikimiz de hedefimizin ne olduğunu ve misyonumuzun ne olduğunu biliyoruz. Kendimi basketbola adadığımı biliyor ve buna saygı duyuyor. Bize özgürlük veriyor.” (Eurohoops)