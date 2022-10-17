Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Darüşşafaka‘yı ilk 3 çeyreği kafa kafaya geçen maçta 88-78 mağlup etti. Karşılaşmadaki bir pozisyon sonrası 2. teknik faulünü alan Efes coachu Ergin Ataman, 2. yarı bitmeden oyundan atıldı. Ataman, bu karar sonrası sahaya girerek hakemlere tek tek tepki gösterdi.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rodrigue Beaubois 20, Will Clyburn 12 sayıyla oynadılar. Darüşşafaka'da Wayne McCullough, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Markel Starks da 15 sayıyla maçı tamamladı.

Efes coachu Ataman, bir pozisyon sonrası hakemlere tepki gösterdi ve ihraç edildi.