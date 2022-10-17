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Ergin Ataman'ın atıldığı maçta Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı yendi

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın ikinci teknik faul sonrası atıldığı karşılaşmada sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 88-78 mağlup etti.

17 Ekim 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ergin Ataman'ın atıldığı maçta Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes, Darüşşafaka‘yı ilk 3 çeyreği kafa kafaya geçen maçta 88-78 mağlup etti. Karşılaşmadaki bir pozisyon sonrası 2. teknik faulünü alan Efes coachu Ergin Ataman, 2. yarı bitmeden oyundan atıldı. Ataman, bu karar sonrası sahaya girerek hakemlere tek tek tepki gösterdi.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rodrigue Beaubois 20, Will Clyburn 12 sayıyla oynadılar. Darüşşafaka'da Wayne McCullough, 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Markel Starks da 15 sayıyla maçı tamamladı. 

Efes coachu Ataman, bir pozisyon sonrası hakemlere tepki gösterdi ve ihraç edildi.

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