Ergin Ataman:'Fenerbahçe Beko galibiyeti hak etti'

Fenerbahçe Beko'ya 79-88 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe Beko bugün iyi bir basketbol oynadı, galibiyeti hak ettiler. Biz yedek oyuncularımızdan çok az katkı alabildik, Fenerbahçe ise Guduric, Edwards ve Booker gibi kenardan oyuna dahil olan oyunculardan iyi katkı aldı. Ayrıca ilk yarıda Guduric ve Wilbekin’i savunmakta çok zorlandık. İkinci yarıda ise Edwards kenardan oyuna dahil olarak maça etki etti. Bizim için Larkin ve Beaubois gibi ana kısa rotasyonumuzun iki önemli parçası olmadan oynamak kolay değil. Ayrıca yedeklerden de katkı alamadığımız zaman işler kolay olmuyor. Bugün yalnızca Doğuş Balbay kenardan oyuna dahil olarak savunmada katkı verdi. Hal böyleyken mağlup olmamız normal. Rakibimiz bizden daha iyiydi. Polonara geçtiğimiz hafta iyi oynamıştı, oyuncuların performansında zaman zaman inişler ve çıkışlar olabilir. İlerleyen zamanlarda 4 ve 5 numara pozisyonlarında sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Biz oyun düzeni olarak kısaların üzerinden oynayan ve bu şekilde zirveye çıkan bir takımız. Şu anda bunu sağlayamıyoruz. Yalnızca Micic’in yaratıcılığına ve Clyburn’ün bire bir oyunlarına kalıyoruz. Bugün Clyburn de pek etkili değildi. Bu nedenle istediğimiz oyunu kuramıyoruz. Bence sıkıntımız daha çok yaratıcı kısalarımızda."