Turkish Airlines EuroLeague zaferiyle birlikte Avrupa arenasında 4. kupa zaferine uzanan coach Ergin Ataman, bunu başaran 3. coach olarak tarihe geçti. Ataman daha EuroCup, Saporta ve EuroChallenge Kupası'nı kazamıştı. Tarihte 4 farklı Avrupa şampiyonluğu ulaşan sadece iki coach vardı: Dusan Ivkovic (EuroLeague, EuroCup, Saporta ve Koraç) ile Aito Garcia Reneses (EuroCup, Saporta, Koraç ve EuroChallenge).

4 farklı takımla...

Ataman'ın ilkleri bunula da kalmadı. Ataman 4 farklı takım ile Avrupa şampiyonluğu kazanan 4. coach olmayı başardı. Daha önce Obradovic (Partizan, Joventut, B.Treviso, Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahçe), Dusan Ivkovic(Partizan, AEK, Olympiakos ve Dinamo Moskova) ve Bozidar Maljkovic (Split, Limoges, Panathinaikos ve Unicaja) bunu başarmıştı.