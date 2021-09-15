Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Mili Futbol Takımı’nın başına Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nı çalıştıran Stefan Kuntz’un adının geçmesini eleştirdi. Ataman, lacivert-beyazlı kulübün 2021-2022 sezonu öncesi düzenlediği medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buluşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle çevrim içi olarak düzenlendi. Tecrübeli başantrenör, Şenol Güneş’ten boşalan A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için basında Stefan Kuntz’un adını okuduğunu dile getirdi. Bir dönem Beşiktaş ’ta da futbol oynayan Kuntz’un kulüp veya A Milli Takım seviyesinde kendisini ispat etmediğini aktaran Ataman, "Futbol milli takımımızda Şenol Güneş ayrıldı. Kimin antrenör olacağı konuşuluyor. Dün internette gezinirken çok şaşırdım. Türkiye’de bu kadar değerli futbol hocaları varken Almanya’dan hiçbir birinci lig başarısı olmayan, Almanya Ümit Milli Takımı’nda 5 senedir hocalık yapan Stefan Kuntz’un adı geçiyor. Merak edip kim olduğuna baktım ve çok şaşırdım. Kulüpler düzeyinde 1. lig seviyesinde, Avrupa kupalarında bir başarısı olmayan bir antrenörün Türk Milli Futbol Takımı’nın başına geçeceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim. Futbol dünyası tuhaf bir dünya, tuhaf bir yönetimi var. İyi ki basketbol hocası olmuşum. İyi ki basketbolda bu kariyeri elde etmişim." diye konuştu.

Yabancı teknik adama karşı olmadığını dile getiren Ergin Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol antrenörlerimizin de buna sesleri çıkmıyor. Açıkçası şaşırıyorum. Yabancı antrenöre hiçbir zaman karşı değilim. Löw, Guardiola, Mourinho gibi Avrupa’da 20-30 antrenör var. Türkiye’yi çok seven, gücüne çok inanan bir kişiyim. Türk insanının çok şeyler başaracağına inanan birisiyim. Türk Milli Takımı da tarihin en iyi jenerasyonu yakalamış durumda. Şenol hoca ile bir uyumsuzluk ve şanssızlık oldu ama bu takımın başına mutlaka çok kariyerli, bütün oyunların ona ve başarılarına saygı duyacağı, tüm oyuncuların üzerinde bir teknik direktör getirilmesinden yanayım. Futbol hocalarından ve futbol kamuoyundan ses gelmesini de bekliyorum."

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü, ay-yıldızlı takımı çalıştırma kapasitesine sahip birçok Türk teknik adamın olduğuna değinerek, "Türkiye’de milli takımı çalıştıracak seviyede en az 5-6 değerli hocamız var. Bu hocalarımızın hepsinin de kariyeri şu anda konuşulan hocadan çok daha önde. Her Türk antrenörün Türk Milli Takımı’nda çalışmaktan gurur duyacağını düşünüyorum. Türk Milli Takımı’nın başında Türk hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak kaliteli, milli takımlar veya kulüpler düzeyinde kendisini ispat etmiş yabancı bir hoca da olabilir. Giovanni Guidetti örneğinde olduğu gibi... Ancak bir ümit milli takımı teknik direktörünün gelip Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesi bana göre Türk futbolunun aşağılanmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Ünal Aysal futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu"

Ergin Ataman, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın 6-7 yıl önce kendisine futbol takımını çalıştırıp çalıştıramayacağını sorduğunu söyledi. Ataman, "Futbol takımı teknik direktörlüğü için hiç teklif aldınız mı?" şeklindeki soru üzerine, "Basketbolda Avrupa’nın en iyi ve elit antrenörleri arasına girdikten sonra futbol takımı çalıştırmak gibi bir düşüncem olamaz. Bu hep konuşuldu. Bir basketbol antrenörü 1-2 sene eğitim alırsam futbolda teknik direktörlük yapabilir. Bundan 6-7 sene önce Galatasaray Basketbol Takımı’nı çalıştırırken başkanımız Ünal Aysal, Galatasaray Futbol Takımı’nı da çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu. Resmi bir teklif değildi ama bir görüşme geçti. Ancak o dönemde, 1-2 yıllık bir eğitimden sonra bunu yapabileceğimi söylemiştim. Zaten başkan Ünal Aysal da bu tekliften 1-2 ay sonra başkanlığı bırakmıştı. İyi ki o yola girmemişiz çünkü şu anda 3. Lig’de sürünüyor olabilirdik." şeklinde görüş belirtti.

Hedef, üst üste ikinci THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Ataman, takımıyla üst üste 2. şampiyonluğu kovalayacaklarını dile getirdi. Anadolu Efes’te mutlu olduğunu ve başka bir kulüpten teklif almadığını söyleyen tecrübeli başantrenör, "Sezon içinde Anadolu Efes ile olan sözleşmemi uzattım. Burada çok mutluyum. Anadolu Efes bana göre şu anda Avrupa’nın en organize ve kurumsal basketbol kulübü. Burada güzel bir aile ortamı oluşturduk. Bu sinerjiyi bozmak istemedim. Avrupa Ligi şampiyonu olan bir antrenöre bütün kulüplerin ilgisi olur ama bunun önünü sözleşme imzalayarak kesmiştik. Herhangi bir transfer görüşmem olmadı." diye konuştu.

"Geçen sezon Avrupa’nın en büyük kupasını kazandık." diyen Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antrenör olarak kariyerimdeki kupa koleksiyonunda eksik olan en büyük kupayı da kazandım. Sporda hedefler bitmiyor. Yeni bir meydan okuma başlıyor. İyi ve şampiyon bir takımımız var. Bunu tekrarlamaya çalışacağız. Bugüne kadar Avrupa Ligi’nde 2 kez üst üste şampiyon olan 2 takım (Olympiakos ve Maccabi Tel-Aviv) var. Biz bunu tekrarlamaya çalışacağız. Kendimizi pandemi nedeniyle tamamlanamayan sezonunun şampiyonu olarak görüyoruz. Bu sezonki meydan okumamız, THY Avrupa Ligi tarihinin en sürdürülebilir başarı grafiğini yakalamak olacak."

"Bizim şampiyonluğumuza bahis oynamasınlar"

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi’nde yeni sezonda 6-7 takımın şampiyonluk şansı olduğunu söyledi. Bahis şirketlerinin Anadolu Efes’i favori gördüğünün belirtilmesi üzerine Ataman, şunları kaydetti: "Bahis şirketlerinin açtıkları oranlara sakın kapılmasınlar. Ben, sporda bahis yapılmasının taraftarı değilim. Aman kimse kalkıp da ciddi rakamları bizim şampiyonluğumuz üzerine yatırmasın. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik. En önemli anda form tuttuk. Tam kadro olarak play-off ve Dörtlü Final’i oynayarak şampiyon olduk. THY Avrupa Ligi’nde bence bu sezon güç dengesi aynı. Geçen sezon ilk 8’deki takımların bir adım önde olduğunu görüyoruz. Sezon boyunca 2-3 yıldır oynadığımız basketbolu sergilemeye çalışacağız. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Anadolu Efes’i şampiyonluğun en büyük adayları arasında görüyorum ama en az 6-7 takımın şampiyonluk şansının eşit olduğunu düşünüyorum."

Ergin Ataman, hem THY Avrupa Ligi hem de ING Basketbol Süper Ligi’nde rekabet içinde olacakları Fenerbahçe Beko’nun yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile ilgili düşüncelerini dile getirerek, "Çok değerli bir antrenör. Türk basketboluna ve Fenerbahçe’ye çok şey katacağına eminim. Böyle kaliteli yabancı antrenörlerle rekabet içinde olmak çok güzel. Bunu yıllarca Obradovic ile yaşadım. Geçen sezon Igor Kokoskov ile yaşadım. Geçmişte Türkiye’de David Blatt, Dusan Ivkovic, Velimir Perasovic gibi kariyerli yabancı antrenörler çalıştı. Djordjevic de onlardan bir tanesi. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

"NBA’de takım çalıştırmak çok zor"

Ataman, Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) başantrenör olarak giden ilk Avrupalı olmak istediğini vurguladı. "NBA’de takım çalıştırmak çok zor. Bugüne kadar Avrupa’da başarılı olmuş hiçbir Avrupalı başantrenör, NBA’e başantrenör olarak gidemedi." diyen Ergin Ataman, şu açıklamayı yaptı: "NBA’in Avrupalı antrenörlerle ilgili daha kapalı bir tavrı var. Oyuncularla alakalı böyle değil. Bu çok zor gözüküyor ama ben hep zor konularda meydan okumalar yaptım. Bunu da özellikle dinlendiriyorum. Bazıları ’Hoca bazen uçuyor. Sürekli NBA’i söylüyor.’ diyor. Ben, 2 sezon önce THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olacağımızı söylediğimde de az kişi buna inanıyordu. Galatasaray’da iken ’Bizi Avrupa Ligi’ne almadılar, Avrupa Kupası’nda şampiyon olarak gideceğiz.’ dediğimde de inanmadılar. Montepaschi Siena’daki ilk deneyimimde ’Biz Avrupa şampiyonu olacağız.’ dediğimde oradaki insanların bir gülümsemesi vardı. Bunları söyleye söyleye başardım. Şimdi de söyleye söyleye bir algı yaratmak istiyorum. Şu anda seçicilik yapacak konumda değilim. İleride bir teklif gelirse seçici olmaktan ziyade NBA’deki ilk Avrupalı başantrenör olup, daha zayıf seviyedeki takımlarla da başarılı olunabileceğini ispat etmek istiyorum."





İSTANBUL (AA)