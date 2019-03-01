THY EuroLeague'in 24. haftasındaki Türk derbisinde deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 84-66'lık skorla kaybeden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman isyan etti.

Twitter'daki kişisel hesabında bir mesaj yayınlayan deneyimli koç, kendisine maç içinde yapılan sözlü taciz ve hakaretlerin karşılaşma sonrasında da sosyal medyada devam ettiğini vurguladı.

Ataman şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam oynanan EuroLeague maçında Fenerbahçe Ülker Arena'da bazı kişi ve grupların maç boyunca şahsıma yaptıkları taciz ve hakaretleri, aynı davranışların sosyal medya hesaplarımı taciz ederek devam etmesini kınıyor, bu hususta EuroLeague'in soruşturma başlatmasını bekliyorum."