Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, All-Star 2020'de kendisiyle fotoğraf çektirip imza almak isteyen basketbolseverlere, TEGV'e bağış karşılığında üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu tişörtlerini hediye ediyor, eğitime destek oluyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koç Ergin Ataman, All-Star 2020’de kendisiyle fotoğraf çektirip imza almak isteyen basketbolseverlere, TEGV’e bağış karşılığında üzerinde fotoğrafının bulunduğu tişörtlerini hediye ediyor, eğitime destek oluyor." denildi. Organizasyonun, saat 14.00 ile 15.00 arasında Sinan Erdem Spor Salonu Tribün Lounge Alanı’nda gerçekleştirileceği paylaşıldı.