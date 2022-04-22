Turkish Airlines Euroleague play-off ikinci maçında Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'ya 73-66'lık skorla mağlup oldu. Lacivert-Beyazlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Son 2 dakikaya kadar çok iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Ergin Ataman, maçtaki atmosfere değinerek, " İstanbul'da bu atmosferin 3 katını görecekler" dedi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok iyi bir atmosferdi. Onlar şimdi İstanbul atmosferini görecekler. Biz bundan daha fazlasını yapacağız. Son 2 dakikaya kadar çok iyi maç çıkardık. Çok hata da yaptık bu doğru, tebrik ediyorum. Çok güzel atmosfer ama İstanbul'da bu atmosferin 3 katını görecekler."



