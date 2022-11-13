FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sırbistan'ın kadrosunda yer alan Vasilije Micic'le ilgili Ergin Ataman şunları söyledi, "Kulüp olarak başından beri Micic’in milli takımda oynamasına karşıydık. Fakat daha sonra Sırbistan Milli Takımı'nın baskısı sonrası Micic’in oynama isteği olunca kulüp olarak izin vermedik. Perşembe günü Barcelona ile yapacağımız çok önemli maç öncesi özellikle Larkin’in yokluğunda tam kadro çalışmak istedik. Tıpkı Barcelona’nın bir diğer Sırp oyuncu Kalinic’i göndermemesi gibi. Burada milli duygularla alınmış bir karar yok. Anadolu Efes olarak aldığımız bir karar var. ‘Ergin Ataman izin vermedi’ diye çıkan haberler Sırp basınının provokasyonudur."