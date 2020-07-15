Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in başarılı başantrenörü Ergin Ataman, bir konsorsiyum ile İtalya Serie A2 ekiplerinden Torino Basket'i almıştı. Ataman, konuya ilişkin İtalyan basınından Radio Sportiva'ya açıklamalarda bulundu.

Basket Torino'da bir Anadolu Efes modeli mi hedefleniyor sorunu cevaplayan Ataman, "O kadar kolay olmayacaktır. Anadolu Efes yıllar içinde büyüyen 42 yaşında bir şirket. Bu sene harika basketbol oynadık. Koçluk yaptığım dönemde EuroLeague finallerine ulaştık. Ciddi bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Torino'yu seçmelerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Ataman, "Torino İtalya sporu için çok önemli bir merkez. Çünkü Juventus gibi Avrupa sporundaki en önemli kulüplerden biri tarafından temsil ediliyor. Bizim de basketbolda etkin olan birçok futbol kulübümüz var. Bugün EuroLeague, NBA ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra harika bir model haline geldi. Torino'yu 2-3 yıl içinde uluslararası hale getirmeyi umuyoruz. Belki gelecekte Juventus ile işbirliği yapma imkanı olacaktır. Yapacağımız işlere bağlı. Ciddi işler yapmalıyız ki öncelikle Serie A1'de yer almalıyız" dedi.