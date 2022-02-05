Turkish Airlines EuroLeague’in 25. haftasında ASVEL karşısında kazanan Anadolu Efes‘te koç Ergin Ataman basın toplantısında konuştu.

“Bu gece hücumda bazı sorunlarımız oldu. İlk yarıda çok fazla top kaybı yaptık. Hızlı hücumlarla maçı koparma şansımız vardı ancak top kayıplarımızla bu şansı rakibimiz elde etti. Genel olarak çok kötü bir gece geçirmedik. Özellikle savunmada iyi bir ikinci yarı geçirdik. İkinci yarıda iyi topa baskı yaptık ve çaldığımız toplarla hızlı sayılar bulduk. Maçın kilit anlarında Shane Larkin’in üçlükleri vardı ve farkı 15’e kadar çıkarmamıza rağmen ASVEL maçı bırakmadı. Sertliğimizi artırıp geçiş hücumlarından sayılar bularak maçı kazandık.”

Ataman, CSKA Moskova maçına yardımcılarının çıkmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“300’e yakın EuroLeague maçına çıktım. İlk kez takımımı televizyondan seyrettim. Daha önce tribünden seyrettiğim olmuştu. Nedense çok rahattım. Biz ekip olarak 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Endişem olmadı hiç. Ayrıca ben hep şuna inanırım: Maçları oyuncular kazanır. Tabii ki hissiyat olarak kolay değil ancak maçı kazanacağımıza gerçekten inanıyordum. Ama tabii kolay değil. Bir espriyle bitireyim; maçın yayıncısı iki yardımcı antrenörü gösterirken Yakup’un (Sekizkök) daha tecrübeli olduğunu söylüyordu. Demek ki maçlardan atılmanın yararı varmış (gülüyor). Atıldığımız maçlarda Yakup o bölümlerde gayet iyi koçluk yapmıştı. O da ona iyi bir tecrübe kazandırdı. O maçlarda atıldık, belki çok iyi olmadı ancak teknik ekip tecrübesinin CSKA teknik ekibine üstünlüğü söz konusuydu. Evde maçı Sarp’la beraber izlediğiniz zaman orası tribün gibi oluyor.”

Rakipte Elie Okobo’nun yokluğuyla ilgili Ataman, “Marcos Knight yokluğunu hissettirmemiş olabilir ancak Elie Okobo değerli bir oyuncu. Knight 17-18 dakika oynarken 8 sayı ortalaması var. O yokken o role Knight soyundu. Onun eksikliğini hissetmediler. Onları 72 sayıda tuttuk. 2. yarıda yaptığımız savunmayı Okobo daha çok zorlayabilirdi. Onun için mutlaka Okobo’nun oynamaması ASVEL için bir dezavantajdı. Knight da şansını iyi kullandı” dedi.

Shane Larkin’in sakatlık durumuyla ilgili olarak ise “Bizim için ciddi bir durum. Çok önemli Karşıyaka ve Zenit maçlarında oynayamadı. Yan bağlarında esneme olabileceği söyleniyordu. Neyse ki kopma olmadı. 10 günlük çok yoğun bir tedavi uygulandı kendisine. CSKA maçından önce de kendisini deneyeceğini söylemiş; oynamayabilirdi de. Onun kendisini iyi hissetmesi takıma çıta atlatıyor. Sezon genelinde kazandığımız ağır atmosferlerde, Fenerbahçe ve Maccabi deplasmanlarında Larkin’in iyi performansları var. CSKA ve ASVEL maçlarında da bunu gösterdi. Yıldız oyuncu, şu anda da kendini iyi hissediyor. Üzerine Türk oyuncu olduğu için büyük bir yük biniyor. Milli maçlarda da oynayacak, umarız ters bir durum olmaz. Larkin’in Micic’in yanında olması bile bize çok şey kazandırıyor” dedi.

Milli takımlara oyuncu gönderilmesi meselesiyle ilgili Ergin Ataman’ın yorumu şöyle oldu:

“Biz milli takımla çok iyi bir ilişki içerisindeyiz. Orhun’la da (Ene) sürekli konuşuyorum. Şansımıza maçlar denk gelmiyor. Ama bunu uzun zamandır söylüyorum; bir saçmalık. FIBA ve EuroLeague’in bu kavgasının sonucunda maçların aynı tarihlerde oynanıyor olması saçmalık. Oyuncular için çok büyük bir risk. Milli takımda herkes oynamak ister; EuroLeague’de de büyük mücadele var. Bizim ve Fenerbahçe‘nin oyuncuları 6 günde 4 maç yapacaklar. Bu bir saçmalık. Bir türlü çözüm bulunamıyor ve bundan mağdur olan oyuncular oluyor. Oyuncularımızı milli takıma memnuniyetle yollarız. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun birbirimizle paylaşım yapıyoruz. Sadece maçlarla ilgili de bir şey değil. Oyuncular gidince idman da yapamıyorsunuz. İyi bir iletişimimiz var, Yunanistan maçlarına da aynı şekilde geçeceğiz ama tekrar ediyorum; bu çok büyük saçmalık. 2 sene önce COVID var diye koskoca sezonu iptal ettiler, şimdiyse oyuncuları sıkışık takvimlerde oynamaya zorluyorlar.”