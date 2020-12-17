Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'te koç Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Fikstüre yönelik eleştirilerde bulunan Ataman, "AX Armani Exchange Milan çok tecrübeli yıldız oyunculardan oluşan ve bu sezon takım kimyası çok iyi kurulmuş olan bir takım. Ettore Messina, Turkish Airlines Euroleague’in en tecrübeli ve başarılı coachu. Ona karşı oynamak hem çok zor hem de çok zevkli. Kazanmak için mutlaka üst düzey enerji ile oynamalıyız. Sıralama açısından çok önemli bir maç. Euroleague çift maç haftası fikstüründe, bizim maçtan bir gün önce Moskova’dan dönüp, üç gündür İstanbul’da olan AX Armani Exchange Milan takımı ile iç saha maçı yapacak olmamız ise anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.