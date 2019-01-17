Ergin Ataman’dan Darüşşafaka uyarısı

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, son sırada olmasına rağmen rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

17 Ocak 2019, Perşembe 11:19
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Ergin Ataman’dan Darüşşafaka uyarısı

THY Avrupa Ligi’nin 19. haftasında yarın Darüşşafaka Tekfen’i konuk edecek Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, son sırada olmasına rağmen rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Darüşşafaka Tekfen’in iyi basketbol oynayan, dinamik ve atletik bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Ligi’nde rakiplerine karşı sürekli çok ciddi bir direnç gösteriyorlar ve zaman zaman da önemli galibiyetler almayı başaran bir takım. Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

AA

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