FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 72-68'lik skorla mağlup etti. Müsabakaya ve sonrasına başantrenör Ergin Ataman damga vurdu. Öte yandan Larkin'in performansı dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 41-31 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısına Karadağ iyi başladı. Ay-Yıldızlı ekibin hatalarını iyi değerlendiren Karadağ, sayı farkını indirse de milli takımın toparlanması ile son çeyreğe 53-51 önde girildi. Çekişmeli geçen son çeyrek sonucunda milli takım 72-68'lik skorla müsabakayı kazanırken şampiyonaya da galibiyetle başlamış oldu.

LARKİN YILDIZLAŞTI

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda 5 üçlük isabeti bulan Shane Larkin 18 sayı ve 7 asist ile takımın en skorer ismi oldu. Onu Cedi Osman 15 sayı 4 ribaund ile takip etti. Alperen Şengün ise 12 sayı 6 ribaund ile mücadeleyi noktaladı. Karadağ’da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.

ATAMAN'IN TİŞÖRTÜ RAKİBİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan Karadağ, maçın bitimine 1 dakika 17 saniye kala basit bir hataya imza attı. 68-65 Türkiye karşında önde olan Karadağ hücum sırasında kötü bir tercih yaptı. Sahaya kırmızı tişörtle çıkan Karadağ'da Kendrick Perry, Ergin Ataman'ı takım arkadaşı sandığı için ona pas yolladı. Ataman'ın kırmızı tişörtü 12 Dev Adam için avantaj olurken o dakiakdan itibaren Kardağ sayı bulamadı ve Türkiye geriden gelerek maçı kazandı.

ATAMAN: BENİM ADIMA UTANÇ VERİCİ

Ergin Ataman müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli başantrenör şans eseriyle maçı kazandıklarını belirterek, "Bu akşamın tek olumlu tarafı, şans eseri sonunda maçı kazanmış olmamız. Felaket bir basketbol . Uzunlarımızın oynadığı basketbol, benim adıma utanç verici" dedi.

"MAÇI HAK ETMEDİK"

"Bu akşam; Dubljevic ve diğer uzunlar karşısında bizim uzunlarımızın gösterdiği performans felaket. Bu şekilde bir noktaya varamayacağımızı gördüm bu akşam ama şans eseri, tesadüf sonunda hakem çok kritik bir hücum faul çaldı. Çalmayabilirdi de... Bu şekilde maçı kazandık. Maçı hak etmedik. Bakacağız. Kadromuz bu, oyuncularımız bu."

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Turnuvaya galibiyetle başladıklarının önemli olduğunu belirten Ergin Ataman, "Çok kötü basketbol oynadık bu akşam. Tüm Türkiye'den özür diliyorum oynadığımız basketbol için. Ama turnuvaya galibiyetle başladık. Şimdi Bulgaristan maçına bakacağız. Ama dediğim gibi uzunlarımızdan performans alamazsak ileri gitmemiz çok zor" açıklamasını yaptı.

TİFLİS ELEŞTİRİSİ: BİZ NİYE VE NİÇİN BURADAYIZ?

Ergin Ataman, Tiflis’teki seyirci ilgisini eleştirdi: “Bu atmosferde konsantre olmak çok zor. Birçok NBA ve EuroLeague yıldızı var ama salon bomboş. Alt yaş turnuvaları bile daha kalabalık. Biz niye ve ne için buradayız. Siz bu atmosferden mutlu musunuz?”

Gürcistan, Almanya, İtalya ve Çekya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye Cumartesi günü TSİ 17.15'te Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

RUSYA MEN EDİLDİ, KARADAĞ DAHİL EDİLDİ

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele etti. Ay-yıldızlılar 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubu 3. sırada tamamladı ve şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Karadağ ise elemelerde G Grubu'nda Fransa, Büyük Britanya ve Almanya ile karşılaştı ve grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bitirdi. Rusya’nın FIBA tarafından men edilmesiyle onun yerine elemelerde en iyi galibiyet-mağlubiyet istatistiğine sahip Karadağ'ın yer alması kararlaştırıldı.

(Skorer)