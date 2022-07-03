THY Euroleague'i üst üste ikinci kez şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. ING Basketbol Süper Ligi finalini Fenerbahçe Beko'ya kaybeden Efes, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor. Ergin Ataman'a NBA 'den sevindiren haber geldi.

ERGİN ATAMAN'DAN TEBRİK

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'ya kaybettikleri final serisini değerlendirmişti. Ataman, "Fenerbahçe ING Basketbol Süper Ligi sezonu boyunca ligi birinci bitirerek bir avantaj elde etmişti. Final serisinde de bizden daha iyi oynadı. Üçüncü maç dışında özellikle bu akşam çok iyi oynadılar. Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik ama kazanan Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe takımını kutluyorum hak ettikleri bir şampiyonluk oldu." ifadelerini kullandı.

LARKİN TAKIMDA KALDI

Efes, 29 yaşındaki yıldız basketbolcuyu kadrosunda tutmayı başardı. Anadolu Efes’ten yapılan açıklamada, “Şampiyon oyuncumuz Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme yeniledik! Shane, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak” ifadelerine yer verildi.

ZIZIC İLE ANLAŞILDI

Anadolu Efes, 2.08’lik pivot Ante Zizic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Hırvatistan dışındaki ilk macerasını Darrüşafaka’da yaşayan Ante Zizic, 2016-17 sezonunda 42 maç forma giydiği Daçka’da 8.9 sayı ortalamayla oynadı.

MICIC THUNDER'DAN TAKAS İSTİYOR

Arka arkaya 2. kez EuroLeafue Final Four’unun en değerli oyuncusu seçilen Micic NBA ekiplerinin dikkatini çekti. NBA hakları halihazırda Oklahoma City Thunder‘da bulunan Sırp basketbolcu, Thunder‘ın oyun kurucu rotasyonundaki bolluk nedeniyle farklı bir takımın formasını giymek istiyor

Eurohoops'ta yer alan habere göre; Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Chicago Bulls ve Milwaukee Bucks gibi ekiplerden Vasilije Micic'e yönelik bir ilgi olsa da Oklahoma City Thunder, oyuncunun haklarını kolay kolay elden çıkarmaya niyetli değil. Vasilije Micic ve temsilcileri, Oklahoma City Thunder’ın Micic’i başka bir takıma takas etmesini istiyorlar. Yine de Oklahoma ekibi, Sırp yıldızı NBA için değerli bir oyuncu olarak gördüğünden dolayı takas karşılığında değerli parçalar elde etmek istiyor.

ANADOLU EFES'TE KALABİLİR

Oklahoma City Thunder'ın bu tavrı, Vasilije Micic'in NBA’e gitmesinin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor. Anadolu Efes, bu sürecin kendi lehlerine yönelik sonuçlanarak Micic'in takımda kalmasını umuyor. Geçtiğimiz yaz Vasilije Micic, Anadolu Efes ile 3 yıllık -NBA çıkış maddesi de içeren- bir sözleşmeye imza atmıştı.

İKİ MVP AYNI TAKIMDA FORMA GİYECEK Mİ?

NBA'de son iki sezonun MVP’si Nikola Jokic’in varlığı Denver Nuggets‘ın da Micic’e ilgi duymasını sağlıyor. Vasilije Micic’in 2014 NBA Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından 52. sıradan seçilirken 2020 yılında hakları Oklahoma’ya takas edilmişti. Yıldız basketbolcu geçtiğimiz sezon 34 EuroLeague maçında 18.2 sayı, 4.6 asist ve 2.7 ribaund ortalamaları tutturmayı başardı. Ayrıca yıldız oyuncu bu sezon “Alphonso Ford Yılın En Skorer Oyuncusu” ödülünün de sahibi oldu.

Micic, Euroeague'de iki kez MVP olurken, vatandaşı Nikola Jokic de NBA’de 2021 ve 2022 yıllarında üst üste MVP seçilmeyi başarmıştı. İki Sırp MVP aynı takımda forma giyecek mi bunu zaman gösterecek.